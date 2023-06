di Redazione

MILANO – Silvio Berlusconi , leader di Forza Italia, è morto questa mattina alle 9,30, al San Raffaele di Milano, all’età di 86 anni.

I familiari sono arrivati questa mattina, nel giro di pochi minuti, appena la situazione si è aggravata.

L’ex premier era stato ricoverato venerdì scorso per essere sottoposto ad accertamenti programmati, per via della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo.

La notizia della morte di Berlusconi, in breve tempo, ha fatto il giro del mondo, sui siti dei principali media internazionali:Bbc, Guardian, Cbs, Sky News, Al Jazeera, Arab News, Le Monde, El Pais, Indian Times, Financial Time, Deutsche Welle, Jerusalem Post, Japan Times.

La salma è stata spostata a Villa San Martina, ad Arcore, in Brianza.

La camera ardente sarà invece allestita allo studio 20 di Mediaset a Cologno Monzese, a partire da domani.

I funerali di Stato saranno celebrati mercoledì pomeriggio alle ore 15, al Duomo di Milano, dall’arcivescovo, monsignor Mario Delpini.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appresa la notizia della morte dell’ex presidente Silvio Berlusconi, ha annullato tutti gli appuntamenti istituzionali in agenda “Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d’Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione e dell’impresa”. Con lui l’Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti. Ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che, insieme, ci eravamo dati. Addio Silvio”. Cosi’ la presidente in un videomessaggio.

“Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane. Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Papa Francesco ha inviato un telegramma di condoglianze alla famiglia di Berlusconi per la scomparsa dell’ex premier, esprimendo “sentita partecipazione al lutto per la perdita di un protagonista della vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica. Sua Santità invoca dal Signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita. Mi unisco al cordoglio con un fervido ricordo nella preghiera”.