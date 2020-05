MILANO Il video di Panuzzo e degli studenti del “Mazzini” incassa il plauso del presidente Mattarella

R. & P.

Una singolare, profonda e delicata missiva giunge all’artista bovalinese Bruno Panuzzo ed agli studenti dei Licei “G. Mazzini” di Locri da parte del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. La comunicazione cartacea, recapitata presso la sede dell’Istituto scolastico locrideo tramite posta ordinaria, è stata spedita da Roma direttamente dall’Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica, lo scorso 24 aprile, a cura del Direttore dell’ufficio Simone Guerrini.Tramite tale comunicazione il Capo dello Stato ha voluto esprimere grande apprezzamento per l’elaborato filmico denominato “Milano”. L’opera è stata realizzata dagli studenti del Mazzini di Locri sulle musiche e le direttive dell’artista Bruno Panuzzo. Il video, interpretato da Ferdinando Clemente ed Ingrid Cernea, rappresenta un sincero omaggio alla città di Milano ed all’intera Nazione nel periodo più sofferto e tragico della pandemia da Coronavirus. Con mezzi moderni e “semplici” come i loro smartphone ed utilizzando la rete come “veicolo” di divulgazione, gli studenti hanno non solo omaggiato Milano e l’Italia, ma anche la musica, l’energia e la caparbietà di quattro ragazzi meneghini conosciuti al grande pubblico come “Le Vibrazioni”. L’apprezzamento del Presidente della Repubblica che omaggia questi giovani, figli della Locride sana, positiva ed intraprendente, giunge dopo i ringraziamenti, sempre per il progetto “Milano”, da parte del Ministro dell’Istruzione On. Lucia Azzolina ed il saluto, tramite i social, di Stefano Verderi chitarrista del gruppo lombardo “Le Vibrazioni”. Un grande ed ulteriore orgoglio giunto dalla più alta carica dello Stato per gli studenti del “Mazzini”, guidati con grande impegno dal Preside Francesco Sacco. Una soddisfazione enorme per la professoressa Girolama Polifroni ed il valido corpo docenti, che in questo periodo di emergenza hanno saputo motivare gli studenti e garantire, attraverso innumerevoli sacrifici, la continuità e la preziosa presenza della scuola nella vita dei ragazzi. Un traguardo importante anche per Bruno Panuzzo, che tramite la propria associazione, si spende da anni per avvicinare i giovani alle Istituzioni locali e nazionali. Di seguito riportiamo una parte della lettera inviata dal Presidente Mattarella:“Gentile signor Bruno Panuzzo e Carissimi Studenti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ringrazia per l’elaborato filmico “Milano” da Voi creato per resistere all’emergenza Coronavirus come pure per le espressioni di stima e di augurio che avete voluto dedicargli. Nell’esprimervi tutto il Suo apprezzamento con la certezza di poter sconfiggere il Covid – 19, il Presidente Mattarella invia a Voi e alle Vostre famiglie gli auguri più cordiali.