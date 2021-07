MIGLIUMARATHON 2020 Il 3 agosto l’evento di sensibilizzazione

R. & P.

Sull’esperienza “MigliuMarathon2020” realizzata in collaborazione con UILDM, alle 21.30 del 3 agosto, presso il “Parco Giochi” sito nel lato sud del lungomare, si mette il punto esclamativo con il concerto dei “Ladri di Carrozzelle”, ultimo atto di una terna di iniziative che hanno visto realizzare, anche a Siderno e Cittanova, delle aree gioco integrate con la donazione di tre altalene a nido (una per comune) due pannelli sensoriali (Locri e Cittanova), un tavolo con panche attrezzate (Siderno) ed un carosello integrato (Locri), la donazione di dei kit di sensibilizzazione sul tema disabilità per le scuole primarie ed in fine questa serata ìn musica.

Il tutto è inquadrato nell’ambito del progetto promosso dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare denominato “A scuola di inclusione giocando si impara”.

Sensibilizzazione, integrazione e gioia sono stati i fili conduttori di questo percorso detonato da Locri grazie ad : Ilario Capocasale, Emilio Lupis, Sonia Patti, Gabriella Barreca e Carmine Mazzone, con un crescendo di partecipazione specie da parte di giovani cittadini.

Primario per il buon esito dell’iniziativa è stato il ruolo svolto da UILDM-Siderno con in prima linea il presidente Giuseppe Congiusta e Donatella Maisano in tutto ciò che è stata l’effettiva messa in pratica di quanto previsto dagli schemi del progetto e nel dialogo costante con la direzione nazionale UILDM a Padova per la quale si ringraziano per disponibilità ed entusiasmo Francesco Grauso, Chiara Santato ed il presidente Marco Rasconi.

Vi aspettiamo dunque martedì 3 agosto dalle 21.30 sul lungomare lato sud per festeggiare, nel rispetto delle normative, questo momento che rende la nostra comunità un’avanguardia regionale, divertendoci insieme ai “Ladri di Carrozzelle” che dal 1989, con il loro rock, portano riflessione e divertimento!