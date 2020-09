MIAMI. METAMORFOSI DI UN PERDENTE Esce oggi il primo romanzo di Paki Violi

R. & P.

L’esistenza fallimentare di Morgan Bux viene sconvolta da un losco affare e da un amore complicato che metteranno a rischio la sua stessa vita, portandolo su una china irreversibile e costringendolo a scegliere tra i suoi affetti e le sue priorità.

E’ questo il fil-rouge di “Miami – Metamorfosi di un perdente” il primo romanzo del giornalista Pasquale “Paki” Violi. Il libro ci porta dentro un percorso buio e tortuoso che ci mostrerà come le vite degli uomini, in questo caso dei protagonisti, siano sempre in bilico tra un senso di insoddisfazione e l’accettazione del loro ruolo nello scacchiere delle vita. Il romanzo di Pasquale Violi è edito dalla casa editrice milanese “Calibano Editore”, marchio di proprietà di Prospero Editore casa editrice fondata nel 2013 e prende il nome dal duca di Milano protagonista della Tempesta di Shakespeare.

Ad oggi “Calibano Editore” è una delle case editrici più attente agli autori emergenti, trattando la letteratura in tutte le direzioni: dalla fiction agli studi di critica letterariafino al reportage e alle riviste. Pasquale Violi è al primo romanzo, per molti anni, in Calabria, si è occupato da giornalista di cronaca nera e giudiziaria seguendo in prima persona molte delle vicende clou della cronaca calabrese degli ultimi anni. Oggi vive a Genova e si occupa di marketing e comunicazione. “Miami –Metamorfosi di un perdente” è uno scritto veloce nella lettura e nello sviluppo, un noir teso e senza scampo, tra mafiosi russi e imprese pericolose, in cui l’inganno è la principale merce di scambio. Morgan Bux, il protagonista, è un uomo solo e le sue uniche zattere nel mare della disperazione sono il fratello, un amore complicato e un affare misterioso.