METROCITY, Castorina:approvato Piano Diritto allo Studio 2019/2020

“In un momento cosi difficile per la vita di tutti noi, essere riusciti ad approvare il piano di interventi in materia di diritto allo studio per l’anno scolastico 19/20, deliberando quasi una spesa vicina ad un milione e mezzo di euro e recuperando le economie degli anni precedenti di intesa con la Regione Calabria, rappresenta un passo importante per la reale e concreta risoluzione dei problemi che a più riprese le scuole, il corpo docenti e quello studentesco ci hanno sottoposto”.

A dirlo è il delegato al Bilancio ed alla Istruzione, Università e Ricerca della Città Metropolitana Antonino Castorina.

“Grazie a queste somme” – prosegue Castorina – “ riusciremo a contribuire a partedelle richieste avanzatedai comuni in materia di diritto allo studio e vagliate dal settore Istruzione e Formazione guidato dal dottor Francesco Macheda e supportato da tutto il Staff Diritto allo Studio composto da Francesca Mangiola, Giusy Greco e Paolo Caracciolo con interventi come il servizio mensa, il servizio Bus e il servizio per l’integrazione scolastica di circa 902 alunni”.

“Una cospicua parte andrà a coprire le spese per l’acquisto di attrezzature specialistiche per la didattica speciale, per l’acquisto di nuovi scuolabus per 7 comuni dell’area metropolitana che ne hanno fatto richiesta, e non per ultimo anche i costi per garantire un servizio residenziale gratuito agli ospiti dei convitti di Reggio, Locri e Palmi”.

“Aver messo un nuovo punto alle esigenze dei docenti e degli alunni” – afferma Castorina – “evidenzia ulteriormente la sensibilità con cui il settore 5 della metrocity e l’amministrazione Metropolitana guidata dal sindaco Falcomatà, intendono contribuire a risolvere le problematiche degli istituti scolastici che rappresentano il primo luogo di formazione per i nostri giovani studenti”.

“Una azione complessiva che porterà più certezze ai giovani studenti metropolitani e ai loro insegnanti e dirigenti del primo ciclo” – conclude Castorina – “che grazie al lavoro svolto ogni giorno formano quella che sarà la classe dirigente di domani”.