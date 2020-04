“Menti sentimenti” il nuovo brano di Fabio Macagnino. La musica al tempo del Covid-19

di Simona Ansani

Ci troviamo in un periodo alquanto drammatico che ha lasciato tutti smarriti, una situazione sanitaria ed economica senza precedenti, ma la forza della musica ha davvero un ruolo fondamentale, ed ecco che il nuovo brano di Fabio Macagnino è una bella reunion di amici e musicisti, che al tempo del Covid – 19 si danno appuntamento con i video per divertirsi tutti insieme e dare gioia.

“Menti sentimenti” è il titolo della nuova canzone, una ballata coinvolgente, che cerca di diffondere quella parte ancora buona dei sentimenti per dare la carica giusta nella quotidianità.

Fabio, posso azzardare che questo brano sia stato scritto da te proprio in questo periodo o è un testo che per può essere contestualizzato e adattato al nuovo oggi che stiamo vivendo?

Il brano non l’ho scritto in questo periodo. E’ una canzone che avevo deciso di inserire nel mio nuovo cd e mentre eravamo in studio di registrazione, insieme a Mujura, siamo stati sorpresi dagli eventi. Ci è venuta l’idea di pubblicarlo adesso, perché il testo si presta, secondo me, ad essere contestualizzato rispetto alla situazione che stiamo vivendo.

Una reunion di amici e artisti, come Mujura e Loccisano e poi nel video si vedono anche bimbi che ballano sorridenti, diciamo che la tecnologia ci permette di stare vicini pur essendo lontani. Usando le parole del testo “non cesti mancu luntananza ca l’amori nostru crisci “.

Proprio quello che intendo, quando dico che ci siamo accorti, che la canzone era contestualizzata. A contribuire all’adattamento a questo periodo è il video. Si tratta di un clip partecipativo. La canzone ha come tema di fondo, l’amore nonostante la distanza; il parallelo con la situazione attuale è stato fatto rapidamente. Così è stato chiesto a tutti coloro che lo desiderassero, di filmarsi con il proprio telefono. Molti si sono prestati al gioco (dall’Italia, Francia, Germania, Stati Uniti). Non è stato facile fare il montaggio, ma credo che il video maker (Julien Macagnino), abbia fatto un ottimo lavoro.

Questo brano farà parte di un progetto discografico del tuo prossimo cd?

Si. Come scrivo sopra, sto registrando il nuovo cd, con la produzione artistica di Mujura e la produzione esecutiva di Sveva Edizioni.

Non possiamo azzardare ancora una fase temporale dove tutto possa tornare alla normalità, e le difficoltà di voi cantautori, cantanti e musicisti, dove il contatto con il pubblico è d’obbligo, come stai vivendo questo periodo?

Questa, per me è ancora una fase di scrittura, produzione. Sarei comunque rimasto chiuso in casa. Il problema si accentuerà, se non sarà possibile eseguire concerti. Considera che io faccio musica esclusivamente per questo motivo: la convivialità. Nel frattempo cerchiamo di compensare altrimenti: sfruttiamo la tecnologia, internet, insomma, non si può chiedere a dei musicisti di non suonare, di non esprimersi; chi lo fa sui balconi, chi con home concerts, chi resta più in disparte, in attesa; ognuno sceglie un proprio modo di comunicare.

Fabio qual e’ il primo ricordo che ti viene in mente chiudendo gli occhi ascoltando “Menti sentimenti” e cosa ti auspichi per il futuro sia dal punto di vista musicale che personale?

Penso a dove è nata la prima idea musicale di questa canzone: vivevo in una casetta in affitto sulla spiaggia. Scrissi questa canzone, perché stavo vivendo un rinascita. Ecco, mi auguro di poter vivere continue rinascite personali e musicali: per me, i due aspetti coincidono.