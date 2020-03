“Meet on the street”, grazie alla raccolta fondi donato materiale medico all’ospedale di Locri

“Meet on the street”, grazie alla raccolta fondi donato materiale medico all’ospedale...

LOCRI- Convinti che l’unione fa la forza e che in un momento così delicato per tutti fare rete, per mettere nelle migliori condizioni di operare i nostri sanitari, sia indispensabile, siamo fieri di aver affiancato e aiutato gli amici dell’associazione “Meet on the street” in questa loro utile iniziativa. Vi ricordiamo di voler sottoscrivere una donazione volontaria cliccando sulla pagina facebook Difendiamo l’ospedale e seguendo le indicazioni relative a “go found me” in appena tre giorni abbiamo superato le 8.000 € di seguito il comunicato degli amici che hanno donato oggi a Locri accompagnati dal membro del comitato “Difendiamo l’ospedale” Ilario Capocasale.

L’associazione “Meet on the street”, anche se nata come associazione sportiva, da sempre è impegnata nel sociale: proprio per questo, in un momento di tale emergenza sanitaria, ha sentito l’obbligo di attivarsi per aiutare la struttura ospedaliera di Locri.

Da qui l’iniziativa “Una Partita Importante“, una raccolta fondi che sta coinvolgendo la comunità per supportare il Presidio Ospedaliero del nostro comprensorio.

Oggi, 13 Marzo sono stati consegnati:

– 39.000 paia di guanti

– 80 tute protettive

– 52 visiere di protezione.

Quanto acquistato ci è stato indicato dalla Direzione Sanitaria, che ci ha fatto presente quali fossero le altre necessità. Continuando a contribuire e con il residuo delle donazioni già avvenute, ci adopereremo senza sosta a reperire la parte del materiale mancante.

Comitato Difendiamo l’Ospedale