MCDONALD’S SIDERNO Conferito riconoscimento ai partecipanti dell’iniziativa “Le giornate insieme a te per l’ambiente”

(foto e video di Enzo Lacopo)

di Francesca Cusumano

SIDERNO – “Le giornate insieme a te per l’ambiente” è stato il nome dell’iniziativa ideata dalla storica ed affermata catena di ristoranti fast food McDonald’s, finalizzata a contrastare il fenomeno del “littering”, ovvero l’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

E il 17 ottobre scorso, tale iniziativa promossa dal MacDonald’s di Siderno, diretto dal responsabile Sergio Scidà, ha fatto tappa a Marina di Gioiosa Jonica, grazie alla collaborazione del Comune guidato dal primo cittadino, Geppo Femia e delle Associazioni Don Milani, Coordinamento Locride di “Libera”, Protezione Civile e Arci Pesca Fisa, riscuotendo un enorme successo, attraverso il coinvolgimento di oltre 50 volontari e la raccolta di ben 4 tonnellate di rifiuti sul lungomare (lato nord) della cittadina.

Si è così venuta a creare un’unica rete rappresentata non solo da cittadini ma anche dagli stessi dipendenti McDonald’s che insieme alle loro famiglie, hanno avuto come comune intento, il decoro urbano che nei Comuni aderenti, ha potuto trovare riscontro dalla pulizia delle spiagge a quella dei parchi, delle strade o delle piazze.

Una campagna di sensibilizzazione verso l’ambiente che parte da molto lontano, una strada intrapresa da svariati anni nei vari punti targati McDonald’s, a partire “dall’eliminazione della plastica monouso a favore dei materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta e le corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolte ai consumatori nei ristoranti”.

E proprio questa mattina nella sede McDonald’s di Siderno, il responsabile Sergio Scidà, ha conferito una targa ricordo a tutti i partecipanti all’evento del 17 ottobre scorso, alla presenza tra gli altri, del sindaco di Marina di Gioiosa Jonica, Geppo Femia e del responsabile Sud Italia McDonald’s, Andrea Carrieri.

VIDEO CON INTERVISTE AL RESPONSABILE MCDONALD’S SIDERNO SERGIO SCIDA’ E AL SINDACO DI MARINA DI GIOIOSA JONICA GEPPO FEMIA, NONCHE’ ALCUNI MOMENTI DEL CONFERIMENTO DELL’INIZIATIVA “LE GIORNATE INSIEME A TE PER L’AMBIENTE”: