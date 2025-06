R.& P.

REGGIO CALABRIA – 《Oggi migliaia di studenti calabresi affronteranno la prima prova degli Esami di Stato, un momento cruciale che segna la conclusione di un percorso scolastico significativo e l’inizio di nuove avventure》, dichiara il Presidente di Udicon Calabria, Nico Iamundo.

《Gli Esami di Stato non sono solo una verifica delle vostre conoscenze, ma un’opportunità per dimostrare crescita personale e capacità di affrontare le sfide. Siamo fiduciosi nelle vostre capacità e nella vostra preparazione. Questo è un passaggio fondamentale verso il vostro futuro, che sia all’università, nel mondo del lavoro o in nuovi percorsi di formazione》, continua Iamundo.

《Auguriamo a tutti gli studenti di affrontare le prove con serenità, concentrazione e con la consapevolezza di aver dato il massimo. Ricordate che questo è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Desidero esprimere un grande “in bocca al lupo” a tutti i maturandi. La Calabria è con voi》, conclude Iamundo.