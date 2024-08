I due appuntamenti nelle rassegne teatrali con la direzione artistica di Domenico Pantano

LOCRI – Uno dei comici più apprezzati dal pubblico per due grandi tappe calabresi del suo tour. Martufello in Il burino gentiluomo, scritto e diretto da Pier Francesco Pingitore, sarà in scena il 20 agosto, alle 21.30, all’Anfiteatro di Rosarno, e il 21 agosto, alle 21.30, alla Corte del Palazzo di Città a Locri.

Il primo appuntamento, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Rosarno e in collaborazione con l’Associazione Virtus Rosarno, fa parte del programma dell’Anfiteatro Comunale di Rosarno, ideato e curato dall’Associazione T.C.A. Teatri Calabresi Associati (Circuito Regionale Teatrale Calabrese), con la Direzione artistica di Domenico Pantano, candidato al co-finanziamento da parte della Regione Calabria, Avviso “Eventi di Promozione Culturale 2024”.

A Locri lo spettacolo rientra nella XXXI Stagione teatrale della Locride, ideata e curata dal C.T.M. Centro Teatrale Meridionale, sempre per la direzione artistica di Domenico Pantano, e col patrocinio dell’Amministrazione comunale di Locri, candidato al co-finanziamento da parte della Regione Calabria, Avviso “Eventi di Promozione Culturale 2024”.

A divertire il pubblico in queste date estive, una vera icona della comicità romana, un cabarettista che ha conquistato la platea televisiva e le piazze e i teatri d’Italia da anni; Martufello è il personaggio creato dall’attore e umorista Fabrizio Maturani, divenuto celebre nelle trasmissioni tv della rinomata compagnia di varietà romana Il Bagaglino.

“Il burino gentiluomo” è lo spettacolo della maturità, che unisce la sua comicità semplice e coinvolgente a una certa satira di costume e malcostume. Spudorato e ironico, Martufello intesse un monologo fatto di tante storielle e battute, che cambia a ogni momento, e a ogni passo si rinnova e sorprende. I testi che affronta e propone sono sempre leggeri e divertenti, ma hanno anche la sostanza di brillanti testimonianze del tempo. Una sola direttrice di marcia: il rispetto del pubblico che ha imparato ad apprezzarlo e ad amarlo nella sua lunga carriera.

Due eventi di eccezione per due rassegne importanti nell’estate calabrese. Per la prima volta il TCA propone per il Medma Teatro Festival, nella bella struttura del Comune di Rosarno rimasta in disuso e inattiva per lunghi anni dopo la realizzazione, un programma organico di teatro di prosa professionale di giro nazionale, che si svilupperà durante il mese di agosto e di settembre e che valorizzerà questa location come vera risorsa per tutto il territorio circostante.Sul versante jonico si conferma invece l’ampia e articolata programmazione della Stagione Teatrale della Locride, alla sua XXXI edizione, che comprenderà una parte estiva e proseguirà poi in inverno, supportata dalla presenza della Cooperativa Centro Teatrale Meridionale che opera da decenni, assicurando un’offerta teatrale di altissimo livello qualitativo distribuita per tutto l’arco dell’anno.

L’impegno della realtà teatrale diretta da Domenico Pantano è frutto del lavoro appassionato e costante che continua in Calabria e in tutto il territorio nazionale, con rassegne e produzioni di grande spessore e di genere diverso in grado di incontrare i gusti del vasto pubblico.