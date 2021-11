MARTONE Sabato e domenica la sagra della castagna

R. & P.

La Pro Loco per Martone, condividendo la richiesta di un gruppo di martonesi, ha realizzato la quarta edizione della “Sagra della castagna”, che si svolgerà il 20 e 21 cm dalle ore 18 in piazza Vittorio Emanuele a Martone

L’inizio sarà segnato dal convegno “Possibili percorsi migliorativi nel territorio dopo gli incendi estivi”.Relazioneranno : Antonio Vincenzo Lombardo, già procuratore capo di Cz, Daniele Loccisano dott agr forestale e

Salvatore Fuda, sindaco di Gioiosa Jonica

Il convegno , posto in apertura della Sagra , ha lo scopo, evidente ,di sottolineare il rispetto doveroso del pianeta nel quale viviamo ,per garantire il mantenimento dell’ecosistema , divenuto fragile a causa dell’insensata attività uomo.

La sagra della castagna, il cui nucleo originario risale a quasi 30 anni fa, è stata realizzata in collaborazione con l’ASD I Girasoli della Locride e del Comune di Martone

Chi vorrà partecipare troverà prodotti locali , vino e musica

Sarà per tutti i partecipanti la testimonianza di un ritorno alla leggerezza della vita in comune, sospesa a causa del Covid, ma nel pieno rispetto delle normative vigenti!

Vi aspettiamo !!!

Irma Circosta

Presidente Pro Loco per Martone