MARTONE Installato il primo ATM Postamat

Reggio Calabria, 25 novembre 2020 – Poste Italiane ha installato il primo sportello automatico ATM Postamat a Martone, comune della Locride di 500 abitanti. L’attivazione del nuovo ATM Postamat contribuisce ad estendere e consolidare la presenza capillare di Poste Italiane al fine di soddisfare le esigenze delle comunità locali.Disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, gli ATM Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. I nuovi Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Gli sportelli sono anche dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.L’installazione è parte del programma di impegni assunti da Poste Italiane per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. Comprensibilmente soddisfatto Giorgio Imperitura, primo cittadino del paese della Locride: «L’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco – intende ringraziare Poste Italiane, in particolare l’amministratore Matteo Del Fante e il condirettore Giuseppe Lasco, per aver mantenuto gli impegni assunti con noi sindaci dei piccoli comuni, durante l’incontro che c’è stato a Roma a fine 2019. L’installazione del Postamat in un comune di piccole dimensioni come il nostro, è un segnale importante che va nella direzione giusta, a difesa delle realtà montane e meno densamente abitate». Questa iniziativa segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto e avvicina ancora di più Poste Italiane al territorio, lungo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese. L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

