Iniziative per la donazione del sangue, prevenzione cardiaca, formazione BLSD e screening specialistici con la guida del nuovo Presidente Antonio Imperitura

R. & P.

MARTONE – La comunità di Martone si prepara a vivere un’importante iniziativa dedicata alla salute e al benessere, grazie alla Pro Loco per Martone – Santa Maria di Bùcita, in sinergia con l’Associazione Terra dei Primi, l’Amministrazione Comunale e la Lados.

Il neo Presidente Antonio Imperitura ha commentato cosi questo evento: <<siamo entusiasti di annunciare l’avvio di un progetto di ampio respiro che pone la salute e la sicurezza dei nostri concittadini al primo posto. Il nostro impegno, rafforzato dalla collaborazione con associazioni del territorio, è quello di creare una comunità più consapevole e protetta, dove la prevenzione e la solidarietà siano valori concreti e condivisi. Gli anziani in particolare non devono essere dimenticati ma devono invece essere al centro della solidarietà dell’intera comunità. In questo la Pro loco deve avere un ruolo fondamentale>>.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare il 07 giugno 2025 ad una Giornata di Donazione Sangue, dalle ore 07:00 alle 12:00, in Piazza Vittorio Emanuele a Martone. Il programma si estenderà poi alla prevenzione delle malattie cardiache, un tema di crescente rilevanza. Verranno infatti effettuati elettrocardiogramma gratuiti per i residenti a Martone, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione delle patologie cardiache.

Un ringraziamento speciale è rivolto alla raccolta fondi organizzata in memoria della concittadina Rosa Simari, il cui generoso contributo ha permesso di finanziare la manutenzione e la revisione del defibrillatore pubblico donato al Comune di Martone da Renzo Calvi. L’Associazione Terra dei Primi ha inoltre sostenuto i costi per la manutenzione, la revisione e la teca del dispositivo, dimostrando come il ricordo possa trasformarsi in un aiuto tangibile per tutti. Per aumentare la sicurezza l’Amministrazione Comunale, mettendo a disposizione i locali per l’installazione presso la guardia medica del territorio¸ provvederà a renderlo accessibile a tutti in caso di emergenza.

L’impegno per la formazione non si ferma qui: l’Associazione Terra dei Primi organizzerà inoltre corsi mirati alle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e all’uso corretto del defibrillatore (Corsi BLSD), per preparare i futuri volontari a fornire un intervento di primo soccorso tempestivo e salvavita.

La Pro Loco, per il tramite della Lados, si impegna attivamente a promuovere la prevenzione sanitaria, organizzando una serie di screening gratuiti con medici specialisti. Questo progetto, che avrà il nome evocativo “In salute con la Pro Loco”, mira a offrire un accesso facilitato a controlli preventivi fondamentali per la salute della comunità.

<<Salute, solidarietà e sicurezza – conclude il Presidente Imperitura – sono i pilastri su cui intendiamo costruire il futuro di Martone. Invitiamo tutti a partecipare e a farsi parte attiva di questo percorso condiviso per il bene del nostro territorio>>.