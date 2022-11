MARTONE Il neo senatore Marco Lombardo ringrazia il sindaco e tutti i concittadini per l’accoglienza ricevuta

di Redazione

Dopo la sua elezione a senatore della Repubblica, ieri Marco Lombardo di Azione – Italia Viva, ha fatto tappa nel suo Comune di origine.

In un post su facebook, Lombardo ha così espresso ringraziamenti al piccolo Comune della Locride a cui è molto legato, al sindaco e alle altre Amministrazioni comunali per l’accoglienza ricevuta.

“Alla città di Bologna – ha scritto – devo la mia crescita professionale, lavorativa e politica. A Milano ed agli amici che mi hanno sostenuto, devo la mia elezione a senatore della Repubblica. Ma le mie radici le devo alla Calabria, alla Locride ed in particolare al Comune di Martone, piccolo e incantevole paese che ieri ha voluto festeggiare la mia elezione con una grande festa. Sono orgoglioso – ha proseguito – di poter rappresentare una comunità onesta e laboriosa che studia, fatica e lavora ed un territorio che, pur con tante difficoltà, merita di essere rappresentato in modo diverso dai soli fatti di cronaca. Sono onorato e felice di tutto questo affetto:ringrazio tutti i sindaci della Locride che hanno partecipato, il sindaco di Martone e tutta la comunità martonese. Con la promessa che, come sempre, ovunque andrò non dimenticherò mai chi sono e da dove vengo.”