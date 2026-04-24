Un tuffo nelle canzoni retrò per la rassegna a cura del Centro Teatrale Meridionale

di Redazione

“Abbassa la tua radio, per favor/ Se vuoi sentire i battiti del mio cuore/ Le cose belle che ti voglio dir/ Tu sola, amore mio, dovrai sentir”.

Un tuffo nelle canzoni in voga negli anni Venti-Quaranta, attraverso uno spettacolo intenso ed emozionante, per il prossimo appuntamento della XXXII Stagione Teatrale della Locride, a cura del Centro Teatrale Meridionale per la Direzione artistica di Domenico Pantano.

Il brillante attore Mario Incudine sarà in scena a Caulonia Marina, domani 25 aprile alle ore 21.00, all’Auditorium Casa della Pace “A. Frammartino” con “Parlami d’amore. Quando la radio cantava la vita”.

Lo spettacolo è scritto da Costanza Di Quattro, per la regia di Pino Strabioli, e prodotto da Centro Teatrale Bresciano, in collaborazione con ASC Production e Teatro Donna fugata. Suono Pino Ricosta, scene Paolo Previti.

Tra il 1918 e il 1940 la produzione musicale italiana ebbe una straordinaria evoluzione. La nascita delle radio, che divenne il mezzo principale della propaganda fascista, contribuì anche ad ampliare il pubblico degli ascoltatori e a diffondere sensibilmente la musica all’interno delle case italiane rendendola un “affare” comune e condiviso.

Sottobanco, come bische clandestine, nascevano lo swing e il jazz che ben presto entrarono a far parte di una realtà italiana che remava controcorrente attraverso la musica.

Con questo spettacolo, e con il racconto di alcuni dei pezzi più belli di quegli anni, va in scena non soltanto uno spaccato di storia della musica italiana ma soprattutto uno spaccato di “storia patria”. Poiché la musica, da sempre, diventa il paradigma di una nazione e di un pensiero.

L’Italia canticchiò vent’anni Giovinezza ma all’alba del ‘45 tuonò convinta Bella ciao.

Mario Incudine, accompagnato da Antonio Vasta al pianoforte e alla fisarmonica, ci porta dentro questo viaggio fatto di musica e parole, di tenerezza e di ironia, di amarcord e di aneddoti che raccontano un pezzo della nostra storia.

Sotto la guida di Pino Strabioli, artista da sempre sensibile al teatro canzone, la verve e la capacità istrionica di Mario Incudine è al servizio di uno spettacolo che vuole essere anche un omaggio alla canzone d’autore di quegli anni, un repertorio poco battuto, ma ricco di fascino e di bellezza, con testi modernissimi, melodie indimenticabili e armonie ardite. Un “materiale” da riportare a galla e da incorniciare.

La rassegna, a cura del Centro Teatrale Meridionale, si avvale del Patrocinio del Comune di Caulonia, della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.