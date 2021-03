MARINA DI GIOIOSA Stabilizzati gli ex Lsu-Lpu del Comune

di Redazione

MARINA DI GIOIOSA IONICA – Dopo un’attesa durata più di vent’anni, i lavoratori ex Lsu-Lpu del Comune di Marina di Gioiosa Ionica sono stati stabilizzati.

E’ quanto si apprende da una nota diffusa dall’ufficio stampa dell’Ente.

“Nella seduta del consiglio comunale del 18 marzo, si è approvato all’unanimità un punto importante riguardante la richiesta aumento monte ore per gli ex LSU/LPU stabilizzati.

Dopo l’esposizione del sindaco Geppo Femia, e una discussione, il consiglio è stato compatto nella votazione. “Dopo più di 20 lunghi anni, i nostri lsu ed lpu sono stati stabilizzati,

In gran parte dei casi, però il monte delle ore settimanali è diminuito e si è passati a contratti da 26 a 18 ore settimanali.

“Gioiamo, però solo a metà– dichiara il sindaco Geppo Femia – è vero la stabilizzazione è un bel traguardo raggiunto, che mette fine dopo un periodo lungo 20 anni, alla precarietà dei nostri lavoratori, ma che li pone in una situazione di fragilità economica, con la diminuzione dello stipendio, oltre a mettere in difficoltà i comuni che si ritrovano ad avere buchi del personale che non possono colmare in altro modo.

Proprio per questo abbiamo unito la nostra voce ai tanti altri consigli comunali calabresi che hanno chiesto alla regione di intervenire con un contributo che possa riportare i contratti dei lavoratori almeno a 26 ore. Sottolineando – conclude il sindaco Geppo Femia- è una questione fondamentale su cui urge un intervento deciso anche perché le risorse necessarie sono quelle che i comuni hanno ricevuto negli ultimi venti anni”.