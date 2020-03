MARINA DI GIOIOSA Sospese le scadenze di pagamento dei tributi locali

R. & P.

L‘emergenza CoViD-19 non ferma la nostra azione amministrativa nell’arco delle ultime settimane. Siamo felici nell’aver riscontrato il senso di responsabilità dei nostri concittadini, che insieme a noi, hanno stravolto le loro abitudini quotidiane, rispettando puntualmente le prescrizioni suggerite dalle autorità sanitarie, cercando di capire come intervenire nel migliore dei modi per tutelare l’economia già fragile della nostra comunità. Abbiamo lavorato in squadra cercando di non lasciare indietro nessuno, dall’azione economica a quella sociale.

con delibera di giunta N. 34 del 12 marzo abbiamo voluto sospendere le scadenze fissate da norme regolamentarie dell’ente, relative al pagamento dei tributi locali nonché quelle relative alle rateizzazioni, versamenti spontanei, avvisi bonari di pagamento e adempimenti tributari.

il tutto fino alla data del 3 aprile di quest’anno, fino alla stessa data sono sospesi gli invii e le emissioni di avvisi di pagamento ordinari e suppletivi, atti di accertamenti esecutivi di cui alla legge N 160/2019.

Tutto ciò premesso, camminerà al passo con politiche di stimolazione verso le autorità nazionali, affinché adottino celermente le prime azioni di sostegno economico, posticipando per tutte le attività commerciali il pagamento di TARI e canone idrico senza dimenticare un sostegno mirato verso tutti quelli che pagano l’affitto(con regolare contratto registrato) ossia la possibilità di ottenere un contributo per il pagamento del canone stesso. “È un piccolo aiuto che speriamo possa dare respiro a chi oggi viene maggiormente colpito da questa emergenza economica. La vostra resistenza sarà la vittoria di tutti”. Dal punto di vista sociale nell’arco di pochissime ore abbiamo costruito una rete positiva formata da associazioni, commercianti, privati cittadini e forze dell’ordine che ha reso possibile l’aiuto alle persone più fragili della nostra cittadina. “Abbiamo messo al centro la comunità convinti che muovendoci insieme si va più lontano proprio come ci ha ricordato la piccola Flavia”.