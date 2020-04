MARINA DI GIOIOSA “Più spazio agli stabilimenti balneari”, l’appello del presidente del consiglio comunale a Governo e Regione

R. & P.

Il governo regionale ha dato, da qualche giorno, il via libera ai lavori per l’allestimento degli stabilimenti balneari e attività turistiche in tutta la Calabria.

“ Sarà una stagione estiva radicalmente e profondamente diversa rispetto al passato,- dichiara il Presidente del Consiglio Comunale, con delega al Turismo Daniele Albanese – sicurezza e autodisciplina saranno le parole d’ordine quest’anno.

I titolari delle concessioni stanno iniziando ad organizzarsi, mancano peró ancora linee guida certe sulla modalità di gestione delle spiagge calabresi.

L’apertura della stagione balneare potrebbe partire con ritardo – sottolinea Daniele Albanese – e al momento restano tanti dubbi per i gestori che devono fare i conti con il rapporto costi-benefici propedeutico all’apertura delle strutture che, come per altre attività economiche, non hanno prospettive di risultati eccellenti.

Bisognerà garantire, si spera, anche la possibilità di fruizione delle cosiddetta spiaggia libera;

A tal fine – propone il Presidente Albanese- venga valutata concretamente l’idea di ampliare le concessioni balneari ad una porzione di spiaggia tale da poter garantire, ai proprietari degli stabilimenti, rispettando eventuali prescrizioni, sostenibilità economica; in cambio della “gestione” dei tratti di spiagge libere confinanti sui quali assicurare servizi di pulizia, vigilanza e salvamento, garantendo contestualmente, la fruizione senza oneri, per i bagnanti, non escludendo un eventuale revisione del canone annuale di concessione. Troppe incertezze, purtroppo, accompagnano la programmazione della stagione estiva.

Mi auguro – conclude Albanese – che governo e regione Calabria, ognuno per la propria competenza, definiscano, in tempi brevi, regole certe che rispettino tutte le prescrizioni di sicurezza e al contempo non facciano crollare un settore portante per l’economia calabrese quale è il turismo.”