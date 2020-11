MARINA DI GIOIOSA La consigliera Dalila Sergi passa con la maggioranza

R. & P.

Sono felice di annunciare formalmente l’ingresso della consigliera Sergi nel nostro gruppo di maggioranza- dichiara il capogruppo Valentina Femia- . Oggi in via formale è pervenuta sul mio tavolo la dichiarazione di adesione al gruppo. Sono orgogliosa di aprire le braccia ad un’altra donna che ha deciso di aderire alla nostra missione politica e amministrativa. Sono certa che Dalila, con la sua briosità, porterà un contributo importante per la realizzazione dei progetti nuovi e quelli in itinere. Quello che caratterizza il gruppo di maggioranza è la pluralità di vedute e di approcci diversi, sia per quanto riguarda idee, progetti e problemi. Sono certa che Dalila Sergi, di fatto già ben integrata nel gruppo aiuterà in questo percorso difficile e con diversi ostacoli, ma non impossibile .Benvenuta Dalila, adesso al lavoro, insieme, fianco a fianco.”