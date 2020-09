MARINA DI GIOIOSA JONICA Pervenuti i mezzi per effettuare il servizio di raccolta differenziata

di Redazione

MARINA DI GIOIOSA JONICA – L’Amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Jonica comunica che oggi, sono finalmente pervenuti i mezzi per effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti.

“Lo abbiamo detto e lo abbiamo realizzato – riporta la nota – oggi sono arrivati i mezzi per la raccolta differenziata. Abbiamo attraversato un’estate intensa e di notevole disagio per i cittadini e per noi amministratori. Era il 10 giugno di quest’anno, in soli 96 giorni abbiamo non solo deliberato, ma anche acquisito i mezzi per il servizio della raccolta rifiuti.Ed ora a lavoro”.