R. & P.

MARINA DI GIOIOSA JONICA – In vista delle prossime elezioni comunali, molti cittadini di Marina di Gioiosa Jonica stanno riflettendo sull’imminente futuro politico della loro comunità. Daniele Albanese, attuale presidente del consiglio comunale, ci ha parlato della sua visione per la città e delle sfide che attendono il nostro territorio.

<<Marina di Gioiosa Ionica è un luogo ricco di potenzialità, ma anche di difficoltà che non possiamo ignorare. La nostra comunità merita un futuro prospero, dove la bellezza del nostro territorio venga valorizzata e le risorse vengano messe al servizio di tutti. Negli anni, ho avuto modo di osservare da vicino le dinamiche della nostra città e di comprendere le reali necessità dei nostri concittadini>>, ha dichiarato Daniele Albanese. I<<l progetto che si riconosce sotto lo slogan #indietrononsitorna parte proprio da quanto di buono negli ultimi anni é stato fatto per Marina di gioiosa ionica senza steccati ideologici, preconcetti e pacchetti precostituiti>>.

Tra gli argomenti da mettere a fuoco per Albanese ci sono il miglioramento dei servizi resi ai cittadini e il senso di comunità. <<Non possiamo restare indifferenti alla necessità di una riorganizzazione delle strutture comunali, in particolare per quanto riguarda l’assetto organizzativo e la riorganizzazione degli uffici comunali, la riscossione dei tributi che non deve voler dire vessazione ma conti e informazioni in ordine che faranno aumentare la fiducia dei contribuenti, la gestione dei rifiuti potenziando il ruolo della nostra isola ecologica nella filiera di smaltimento e infine l’efficienza dei servizi sociali che mai come in questo periodo storico giocano un ruolo fondamentale. Questi e tanto altri sono temi che toccano quotidianamente le famiglie di Marina di Gioiosa Ionica e per i quali dobbiamo tutti fare la nostra parte>>.

Un altro punto cardine del suo discorso riguarda lo sviluppo sostenibile e il turismo. <<La nostra città ha un enorme potenziale turistico, ma non possiamo limitarci a sfruttarlo in modo superficiale o a voler vedere la bandiera blu come obbiettivo unico e principale, È fondamentale costruire un sistema che valorizzi le nostre risorse naturali, creando un modello di turismo responsabile e che miri alla destagionalizzazione valorizzando le tradizioni locali e i nostri luoghi culturali.la nuova amministrazione avrá il compito di consolidare l’importanza della nostra cittá nel panorama turistico calabrese>>.

Infine ma non per ultimo: <<bene i finanziamenti pubblici e le grandi opere ma bisogna dare particolare importanza all’ordinaria amministrazione, su tutto: pulizia e sistemazione strade>>.

Quando gli chiediamo quale sia la sua visione per il futuro della città, Albanese risponde: <<Voglio vedere una Marina di Gioiosa Ionica unita, in cui tutti possano sentirsi protagonisti. Ogni cittadino, ogni giovane, ogni anziano deve avere voce in capitolo su come costruire insieme il domani. La partecipazione attiva della comunità è la chiave per creare un luogo migliore dove vivere. Ritornare alle assemblee settimanali che in passato hanno avuto un positivo riscontro nella cittadinanza>>.

Concludendo, il presidente sottolinea l’importanza di un impegno collettivo. <<Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte, ciascuno secondo le proprie possibilità e secondo il proprio ruolo. Marina di Gioiosa Ionica è una città di persone straordinarie, oneste e laboriose, insieme possiamo davvero fare la differenza>>.