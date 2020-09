MARINA DI GIOIOSA IONICA #TotheMoonandBack:una passeggiata per accorciare le distanze

R. & P.

“Seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino.”

Con sorrisi, gioia e tanta voglia di stare insieme e condividere l’obiettivo del raggiungimento della “stella “, anche la nostra Amministrazione comunale ha risposto positivamente alla chiamata dei “I girasoli della Locride “- Special Olympics Italia .

“Abbiamo sin da subito aperto cuori e braccia – dichiara Valentina Femia, consigliere delegato alle Politiche sociali – ai ragazzi ed alle ragazze de I girasoli della Locride, condividendone la mission. Abbiamo deciso di fare un pezzo del percorso insieme e di condividere l’intera iniziativa che ci vede impegnati a sostegno per questa bella e luminosa sfida. Durante l’organizzazione dell’iniziativa la parola pronunciata di più è stata “insieme” perché è cosi che vogliamo camminare uno vicino all’altro, sostenendo le battaglie, quelle giuste e che sanno di positivo. Insieme alla presidente dell’associazione, la professoressa Irma Circosta, il presidente provinciale di Special Olympics, Giuseppe Lombardo, all’Amministrazione tutta e con la presenza delle colleghe di consiglio, l’assessore allo Sport, Alessandra Mina e all’assessore al Bilancio, Stefania Lombardo, abbiamo organizzato la manifestazione “#TotheMoonandBack “, che ci ha visti impegnati in una camminata finalizzata a coprire la distanza della terra dalla luna, unendo le forze per vincere la stella per la squadra”.

“Per essere ancora più vicini – continua Femia – noi amministratori abbiamo dato il nostro contributo scaricando l’APP dedicata, per contare insieme chilometri e partecipanti. Penso, – conclude Valentina Femia – che troppe persone si occupano dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Noi abbiamo scelto di iniziare questa marcia insieme a persone che profumano di vita. Un grazie alla professoressa Irma Circosta che ha pensato come tappa a Marina di Gioiosa Ionica e ai volontari della Croce Rossa Italiana Comitato Riviera dei Gelsomini, sempre presenti quando c’è da tendere le mani ed aprire le braccia”.