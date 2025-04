Sostegno alla candidatura di Rocco Femia a Sindaco da parte dell’imprenditore vicino a Forza Italia

R. & P.

MARINA DI GIOIOSA IONICA – <<Le imminenti consultazioni elettorali offrono un’opportunità unica ai cittadini di Marina di Gioiosa Ionica per far ritornare il proprio paese ai vertici del panorama politico, turistico ed economico dell’intera Regione, come del resto lo era qualche anno fa. Ovviamente serve una classe dirigente seria, capace, lungimirante e pragmatica>>. È questa la sintesi del Dott. Rocco Agostino, noto imprenditore in ambito dolciario, già in passato, nel 2005 e nel 2008, tra i più giovani amministratori eletti nella storia di Marina di Gioiosa.

<<Al nostro paese – prosegue Agostino, politicamente vicino a Forza Italia – serve uno slancio, per esempio nello sport che è l’ambito di crescita più importante dal punto di vista della formazione sociale e culturale dei nostri figli. Abbiamo a Marina di Gioiosa la nostra società calcistica che è un patrimonio da preservare e valorizzare, non deve allenarsi fuori paese o per strada, sarebbe una sconfitta per tutti. Sono sicuro di poter prendere l’impegno, insieme a Rocco Femia, di futuri anni raggianti e felici per la nostra società calcistica e ringrazio il Presidente e la società tutta per l’impegno costante. Identica situazione per la società di basket e quella di pallavolo, a cui sono particolarmente legato perché sostenute da me all’inizio della loro attività nel 2009>>.

Agostino, già Assessore con delega alle Politiche Sociali nella giunta di Rocco Femia e vicino al Consigliere Regionale On. Domenico Giannetta, con cui collabora attivamente, ribadisce come serva <<un nuovo impulso per il rilancio delle politiche sociali e per la tutela delle fasce più deboli. In questi anni a Marina sono scomparse le richieste che fanno riferimento alla legge 13/1989 per <<l’abbattimento delle barriere architettoniche>>, contributi che la Regione Calabria dà alle famiglie con un disabile a carico. Oppure le richieste della legge 431/98 per il “sostegno agli affitti”, rivolto a chi ha un Isee sotto la soglia. Potrei citare altre opportunità che giungono dalla Comunità Europea, dal Governo nazionale o dalla città Metropolitana. Tutte attività per la tutela delle famiglie in difficoltà economica e sociale. Senza dimenticare l’azione svolta in Calabria da Forza Italia a sostegno di questo settore>>.

“Serve – conclude Rocco Agostino, candidato a sostegno di Rocco Femia Sindaco alle imminenti elezioni comunali – tempestivamente provvedere alla situazione pendente dei tributi comunali. E’ inaccettabile che non ci sia un regolamento che consenta una forma di rateizzazione di 84 o 120 rate, per dare la possibilità chi si trova in situazioni morose di pagare. Sono tanti i possibili progetti che si potrebbero realizzare, ovviamente per esempio la riconquista della Bandiera Blu, assente oramai da molti anni e obiettivo irrimandabile del nostro movimento politico. Comunque sarà tutto scritto nero su bianco nel programma elettorale che insieme al nostro Candidato a Sindaco il Prof. Rocco Femia ed a tutto il gruppo presenteremo tra qualche giorno ai cittadini. Sono certo di una nostra vittoria elettorale, percepisco molto entusiasmo dell’intera comunità che non vede l’ora di rivedere Marina di Gioiosa splendere come la Città del Sorriso…”.