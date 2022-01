MARINA DI GIOIOSA IONICA Inaugurato il parco giochi sul lungomare

di Valentina Femia*

In questi due anni duri, in cui la pandemia ha costretto tutti noi a cambiare abitudini, a rinunciare alla socialità e quindi al piacere di stare insieme, a rimetterci maggiormente sono stati i nostri bambini, ed è proprio per questo che ho pensato che fosse giunta l’ora di restituire loro uno spazio ormai deturpato, obsoleto e inidoneo ad ospitarli.

Questa mattina è stato inaugurato, infatti, con immensa gioia, il Parco Giochi sito sul lungomare Cristoforo Colombo, dove sono stati istallati arredi urbani e pavimentazione antitrauma che permetteranno ai bambini di giocare in sicurezza e di condividere uno spazio all’insegna dell’allegria.

Quanto realizzato era in progetto già da primavera 2021, ancora prima che il parco divenisse oggetto di sterili quanto insulse polemiche finalizzate all’ infervoramento degli animi dei genitori e al conseguente attacco nei confronti della mia persona, non per amore del proprio paese o per lodevoli cause di fatto strumentalizzate che vedevano protagonisti i bambini, ma per attaccare l’Assessore, ciononostante, sempre a testa alta e senza mai cadere in becere provocazioni o rispondere ad accuse, minacce e ad insulti mossi contro di me , ho portato avanti questo progetto, basandomi solo sulle motivazioni che mi portavano a farlo: vedere la gioia negli occhi dei bambini, quella che ho visto questa mattina!

Ciò che resta non sono le “scripta”, come qualche amico scrisse nei mesi in cui la polemica dilagava, bensì i fatti, quelli che ognuno di noi, cittadini, istituzioni ecc , dovremmo fare, ognuno nel suo piccolo e per ciò che ci compete, per la nostra Marina di Gioiosa Ionica!

Ho voluto fortemente la realizzazione di questo parco giochi , era inaccettabile vedere genitori portare i loro bambini nei paesi limitrofi, per questo ho proposto che il suo rifacimento venisse inserito nel finanziamento da 900.000 euro destinato al boschetto e al lungomare ,con l’approvazione dell’intera compagine amministrativa , sempre collaborativa e pronta a fare squadra, e del Sindaco che ringrazio, poichè accoglie sempre con entusiasmo le mie proposte non risparmiando consigli e dritte.

Ringrazio particolarmente il Geom. Raffaele Cagliuso grazie al quale molti dei miei progetti si stanno concretamente realizzando (tra cui il campetto sito dietro il palazzetto Marcellino), una persona dotata di competenza e professionalità, infatti è proprio con lui che abbiamo scelto ogni singolo arredo urbano da collocare nel parco giochi, nel quale a breve verrà istallato l’impianto di video sorveglianza affinchè esso non sia nuovamente oggetto di atti di vandalismo, la cosa pubblica è preziosa, proprio perchè è di tutti, prendiamocene cura!

*: consigliera comunale Marina di Gioiosa Ionica