MARINA DI GIOIOSA IONICA Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso dona ai propri compaesani diecimila mascherine anti corona virus (Foto e Video)

di Gianluca Albanese (foto e video di Enzo Lacopo)

MARINA DI GIOIOSA IONICA – Probabilmente non passerà alla storia dell’AC Fiorentina come il presidente più esperto e conoscitore di calcio, ma non si può negare che l’italo americano Rocco Commisso, numero uno della società gigliata, sia un uomo dal cuore grande.

Specie con i cittadini del suo paese di origine, Marina di Gioiosa Ionica, ai quali ha donato circa diecimila mascherine protettive in questi giorni di emergenza corona virus.

Un gesto particolarmente apprezzato dalla comunità cittadina e dall’amministrazione comunale con a capo il sindaco Geppo Femia, che hanno inteso sancire l’arrivo delle mascherine con una breve cerimonia pubblica che ha avuto luogo questo pomeriggio alle 17,30.

Presenti i consiglieri comunali e la giunta, la signora Anna (parente del presidente) ha telefonato all’illustre congiunto che, in viva voce, ha augurato una buona Pasqua a tutti i propri compaesani intrattenendosi per qualche minuto al telefono con alcune figure istituzionali cittadine.

Lente Locale era presente con le telecamere e l’obiettivo del nostro Enzo Lacopo al quale siamo stati lieti di affidare queste immagini che proponiamo alla vostra visione:

VIDEO ESCLUSIVO

Davvero un bel gesto, quello di Rocco Commisso, che in una Pasqua così triste per la quarantena e per le tante vittime in tutto il mondo (specie nel Nord Italia) ha regalato un momento di solidarietà e fratellanza.

FotoGallery