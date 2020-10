MARINA DI GIOIOSA IONICA Coronavirus: il sindaco chiude 3 scuole in via precauzionale

MARINA DI GIOIOSA IONICA Coronavirus: il sindaco chiude 3 scuole in via...

di Redazione

MARINA DI GIOIOSA IONICA – Con ordinanza numero 144 il sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Geppo Femia, ha disposto la sospensione delle attività didattiche nei plessi E. Rodinò, P. Brugnano, Istituto Figlie di Maria Immacolata.

La chiusura in via precauzionale dei plessi si è resa necessaria, determinando la “quarantena fiduciaria cautelare degli studenti presso le rispettive abitazioni, unitamente ai propri genitori, in quanto uno di essi ha avuto contatti con un soggetto risultato positivo al primo tampone Covid”.

Un provvedimento fondamentale, in attesa di espletare gli accertamenti che il caso richiede.