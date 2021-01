MARINA DI GIOIOSA IONICA Consegnati i lavori di adeguamento del depuratore comunale

R. & P.

Venerdì 15 gennaio sono stati consegnati i lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione comunale, che prevede un investimento complessivo di 800.000,00 euro. Questo progetto renderà ancora più efficiente il nostro depuratore comunale, che già è un’eccellenza nella locride (basti pensare al monitoraggio di Goletta Verde fatto a luglio 2020; dei punti monitorati in provincia di Reggio Calabria, solo Marina di Gioiosa Ionica e Melito di Porto Salvo sono risultati entro i limiti), grazie ad interventi strutturali mirati.

Si riefficienteranno le stazioni di sollevamento esistenti, se ne realizzeranno di nuove e si realizzeranno nuove condotte fognarie (da via Roma a via Telegrafo Vecchio e in via Nazionale Nord). Ringrazio l’UTC ed in particolar modo il geom. Raffaele Cagliuso per il lavoro svolto e per quanto ancora farà per il completamento dei suddetti lavori. Q

uesti interventi a volte vengono considerati marginali o percepiti come degli obblighi prettamente normativi; invece sono opere importanti che migliorano la qualità ambientale dei nostri territori e di conseguenza di tutti i cittadini che negli stessi ci vivono.

Assessore Lavori Pubblici e Ambiente Giuseppe Coluccio