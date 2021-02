MARINA DI GIOIOSA In arrivo finanziamenti per 5 opere pubbliche

Orgoglioso di annunciare che Marina di Gioiosa Ionica è risultata beneficiaria di 5 finanziamenti, su 5 progetti presentati, per la somma totale di 2.500.000 euro. Di seguito l’elenco dettagliato delle opere che verranno realizzate:

1) 900.000 euro per la riqualificazione di un altro tratto del lungomare “Cristoforo Colombo” che si va ad aggiungere all’intervento che partirà a breve;

2) 500.000 euro per la sostituzione delle condotte di raccolta delle acque piovane sul lungomare “Cristoforo Colombo”;

3) 450.000 euro per la messa in sicurezza degli alvei dei torrenti, dei corsi d’acqua, dei canali soggetti a esondazione e dissabbiatura delle condotte di raccolta delle acque piovane;

4) 350.000 euro per la messa in sicurezza di strade comunali da dissesto ideogeologico: Pantalogna, Cavalleria, Sant’Anna, Ligonia Drusù, Don Beniamino, Carri, Prajia, Galea;

5) 300.000 euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del canalone delle acque bianche nella via Calabro Lucane.Sono tutti interventi destinati alla messa in sicurezza del territorio e dunque di vitale importanza.

Ovviamente questi finanziamenti non basteranno per realizzare tutte le opere necessarie per garantire la totale sicurezza dei cittadini, ma saranno una bella impronta in questo senso.

Ringrazio l’Ufficio Tecnico Comunale, nelle persone dell’architetto Pelle, del geometra Cagliuso e dell’ingegnere Galluzzo, per l’egregio lavoro svolto e che ci ha quindi consentito di ottenere questi importanti finanziamenti per Marina di Gioiosa Ionica.

Assessore ai lavori pubblici

Giuseppe Coluccio