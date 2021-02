MARINA DI GIOIOSA Il contributo del Comune alla stella dei Girasoli della Locride

R. & P.

Seconda stella a destra e poi dritti fino al mattino . Sono felice di poter dire che anche la nostra comunità ha fatto la sua parte per la conquista della stella intitolata ai “Girasoli della Locride “.

Abbiamo gioito con loro, quando la presidente ci ha contattato comunicandoci il traguardo raggiunto e la soddisfazione di avere conquistato, oltre che i nostri cuori anche il cielo.

Ebbene si, perché da pochi giorni nell’universo c’è una stella che porta ufficialmente il nome dei “ Girasoli della Locride “ .

Abbiamo creduto sin da subito nella tenacia degli atleti Special Olympics, a loro va il nostro più sentito in bocca al lupo perché ogni giorno ci insegnano che da soli si potrà andare anche più veloce, ma che insieme si va più lontano.

Adesso tutti rivolti con il naso all’insù per poter ammirare la costellazione del leone e individuare la stella, quella luminosa come il sorriso dei nostri splendidi ragazzi certi di poter camminare ancora una volta accanto a loro per conquistare nuove mete.

Valentina Femia

Consigliere Comunale alle Politiche Sociali