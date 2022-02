MARINA DI GIOIOSA Giuseppe Romeo nominato assessore

R. & P.

A seguito delle recenti dimissioni presentate dall’Assessore Giuseppe Coluccio è subentrato in Giunta il Consigliere Giuseppe Romeo.

Le deleghe assegnate dal Sindaco al neo Assessore sono: attività produttive, innovazione tecnologiche e rapporti con i Calabresi nel mondo. Sin dall’insediamento dell’Amministrazione Femia, il Consigliere Romeo aveva già ricevuto le deleghe che da oggi lo vedranno maggiormente impegnato nell’azione amministrativa della riviera dei gelsomini in veste di Assessore.

“La fiducia riposta nella mia persona dal Sindaco – afferma Romeo – ha una duplice valenza in quanto, oltre all’onore di poter lavorare per la Comunità di Marina di Gioiosa Ionica vi è l’onere dell’impegno da mettere in campo quotidianamente, con uno spirito di collaborazione da praticare in sinergia con tutta l‘Amministrazione Comunale”.

Il ruolo assegnatomi dal Sindaco Femia, al quale indirizzo sentimenti di stima e gratitudine – prosegue Romeo – continuerà a solcare la strada sino ad ora percorsa, vivendo la politica come il più nobile dei servizi resi alla propria città. Non mancheranno i momenti di confronto, sia con la Giunta Comunale sia con i vari settori alle quali afferiscono le singole deleghe.

Da queste fasi, sono certo che di volta in volta, potremo ricavare l’occasione per fare bene la nostra parte e soprattutto avviare un maggiore coinvolgimento del tessuto sociale. Per superare la crescente astensione – conclude Romeo – occorre anche saper fornire risposte ai Cittadini attraverso un loro costante coinvolgimento teso a far ripartire dal basso anche lo sviluppo delle relazioni sociali, messe a repentaglio dalla pandemia che speriamo di aver ormai posto alle nostre spalle”.