MARINA DI GIOIOSA Al via i progetti di utilità collettiva

R. & P.

<<Inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività, -ha commentato la consigliera delegata alle Politiche sociali, Valentina Femia.

Si tratta – ha detto – di un’iniziativa che cerca di valorizzare i cittadini percettori del Reddito di Cittadinanza favorendo così il loro graduale reinserimento nel mondo del lavoro. Siamo felici perché questo importante progetto supporta, integra e garantisce alcuni servizi comunali nel territorio.

I Puc – ha continuato Femia – sono un’occasione per i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti con le assistenti sociali dell’ambito in team con l’assistente sociale del comune. Ed anche per la collettività, perché i PUC vengono individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale. Sono progetti che permettono di uscire dall’ottica dell’assistenzialismo e contribuiscono al bene della collettività>>

.Da oggi parte il progetto “Scuolabus Amico ” e nell’arco di pochi giorni partirà anche quello che vedrà i nostri beneficiari impegnati nei lavori di pubblica utilità ed a seguire altre azioni che copriranno altri settori di interesse comune.