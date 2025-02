Il sindaco Franz Caruso: 《Daremo ulteriore slancio alla nostra azione amministrativa》

R. & P.

COSENZA – 《Con Maria Locanto daremo ulteriore slancio alla nostra azione amministrativa indirizzata a realizzare il nostro progetto per il progresso della città di Cosenza, alla quale sarà assegnato un protagonismo attivo all’interno della Calabria e del Mezzogiorno del Paese》. E’ quanto ha affermato il sindaco Franz Caruso in apertura della conferenza stampa di presentazione del nuovo vicesindaco con delega alle politiche per l’ambiente e l’ecologia e tutela delle risorse naturali, svoltasi questo pomeriggio nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. Una sala stracolma di assessori, consiglieri comunali, dirigenti di partito e tanti cittadini che hanno salutato calorosamente la nomina di Maria Locanto 《che – ha proseguito Franz Caruso – ha avuto certamente una gestazione lunga, ma maturata nell’ambito di un percorso lineare e condiviso, indispensabile per dare ruolo e forza a quell’idea originaria che ha caratterizzato la formazione della mia Giunta volta a dare valore ai partiti, seppur riconoscendo l’importante ruolo delle formazioni civiche che mi hanno sostenuto. Sono contento e soddisfatto – ha aggiunto Franz Caruso – perché il nome di Maria Locanto, da me molto apprezzata, è stato espresso all’unanimità da tutti i vertici territoriali e nazionali del Partito Democratico. E’, peraltro, una persona amica, che mi è stata vicina sin dalla campagna elettorale e che rappresenta anche un importante pezzo di storia politica di questa città. A lei è stato dato non solo l’incarico di vicesindaco, di mio braccio destro, ma anche deleghe di spessore e di particolare rilievo che riguardano l’ambiente. La sua, ne sono certo, sarà una guida autorevole e competente, che riuscirà a portare a compimento una serie di iniziative che sono state già avviate in quest’ anno in cui ho avuto io stesso la responsabilità del settore e le implementerà con la fantasia politica che la contraddistingue》. Franz Caruso ha, in estrema sintesi, ricordato i tanti successi del lavoro amministrativo portato avanti sino ad oggi, dalle 11 opere già inaugurate di Agenda Urbana agli 11 cantieri Cis già aperti e che saranno completati entro il prossimo 31 dicembre, dalla valorizzazione delle politiche culturali all’insediamento nel centro storico di Cosenza dell’Unical, al positivo percorso di risanamento dei conti pubblici dell’Ente rispetto al quale si è registrato il risultato storico di aver approvato il bilancio di previsione prima della scadenza ordinaria e senza dover utilizzare la proroga al 28 febbraio prossimo, necessaria, invece, per tanti altri Comuni.

《Tutti atti ed azioni di grande rilevanza – ha concluso Franz Caruso – di cui ringrazio ogni componente della mia giunta e della mia maggioranza, i dirigenti comunali, vecchi e nuovi, la segretaria generale e tutti gli uffici. Con Maria Locanto oggi si tratterà di rilanciare un’azione sinergica e sempre determinata garantendo quell’armonia e quella sintonia che c’è sempre stata e che dovrà proseguire》.

Pronta ad affrontare la nuova sfida amministrativa che l’attende, Maria Locanto, ha mostrato un piglio deciso e risoluto, mettendo in evidenza 《il lavoro lungo ed importante – ha detto – portato avanti all’interno del partito di Elly Schlein. Un partito che ricuce, che si pacifica, che va nella stessa direzione. Ed è questo il grandissimo risultato ottenuto a tutti i livelli dal Partito Democratico da quello nazionale, a quello regionale, provinciale e cittadino》.

《Sono una fiammella che rappresenta un pezzo di storia in questa città – ha proseguito il nuovo vicesindaco di Cosenza- in cui sono profondamente radicata. Nonostante molti componenti della mia famiglia non abitano più qui io non mi sento sola e la presenza , questa sera, di tanti amici mi riempie di gioia. Sono consapevole, infatti, che soli non si va da nessuna parte. Ritengo, quindi, indispensabile assicurare una partecipazione ed una condivisione ampia a tutte le scelte che porterò avanti e con speranza e forza, sono sicura, faremo cose positive in favore della nostra città》.

《Con umiltà – ha concluso Maria Locanto – mi accingo a ricoprire il ruolo di vicesindaco, confortata dalla presenza del sindaco Franz Caruso al quale mi affiancherò per tracciare, insieme a tutta la maggioranza, la strada del futuro guardando ai giovani ai quali dobbiamo consegnare un territorio sempre più ecosostenibile ed attrattivo》.