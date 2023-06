R. & P.

Continuano le adesioni alla Marcia Nazionale “Pace come antidoto alle migrazioni forzate” organizzata dalla Rete delle Comunità Solidali – Re.Co.Sol e dal Comune di Cinquefrondi, che si terrà proprio a Cinquefrondi il prossimo 20 giugno.

Ha confermato la sua adesione e la sua diretta partecipazione il noto giornalista, autore e conduttore televisivo Michele Santoro.

Convintamente contro l’invio di armi in Ucraina, Santoro si è reso promotore, lo scorso 7 maggio, della “Staffetta dell’Umanità” che ha attraversato tutta l’Italia con lo scopo di “camminare insieme, unire l’Italia contro la guerra in Ucraina, per riaccendere la speranza”.

La partecipazioni di Michele Santoro, che interverrà dal palco della Marcia Nazionale della Pace di Cinquefrondi, arricchirà certamente di interessanti spunti di riflessione l’iniziativa.

Santoro è noto per la sua capacità di essere intelligentemente spigoloso, rivendicativo, coraggioso e certamente racconterà la sua versione della Pace come antidoto alle migrazioni forzate.

L’adesione del noto giornalista si inserisce pienamente nelle convinzioni che costituiscono il faro di questa iniziativa.

Ascoltare per sapere.

Riflettere per capire le dinamiche del mondo.

Solo così avremo gli strumenti per analizzare la storia con senso critico e per comprendere che, marciando compatti, un altro mondo è sempre più possibile.