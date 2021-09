MARATONA DI ROMA L’esordio di Anna che corre con Siderno nel cuore

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Ha corso la sua prima maratona indossando una canottiera speciale, sulla quale erano impressi i simboli dei suoi luoghi del cuore, primo tra tutti la caratteristica ringhiera del lungomare di Siderno, teatro dei suoi allenamenti mattutini durante le vacanze.

Ieri, Anna Scabellone ha tagliato il traguardo della Maratona di Roma in via dei Fori Imperiali nel tempo di 4h15’44”, posizionandosi 240^ sul totale delle 849 donne partecipanti.

Mica male per l’esordio nella maratona di questa 46enne sidernese mamma di due figli e dipendente amministrativa del consolato dell’Ecuador da vent’anni.

E proprio la bandiera dello stato latinoamericano campeggiava sotto il tricolore nella parte anteriore destra della canotta, mentre a sinistra, dalla parte del cuore, c’erano lo stemma della Città di Siderno e la sagoma della Calabria.

E hanno portato bene alla podista che si è cimentata per la prima volta sulla distanza dei 42 chilometri e 195 metri posizionandosi 62^ sulle 208 partecipanti nella categoria anagrafica SF45 e 2148^ sul totale dei 4374 partecipanti nella classifica generale.

Dunque, complimenti vivissimi ad Anna (sorella del nostro vice direttore Antonella Scabellone) che rinnova la lunga tradizione dei podisti sidernesi che, da Francesco Panetta, passando per Franco Crupi e Peppe Ruggero, hanno portato avanti il fondo della nostra città, con numerose partecipazioni in tante manifestazioni, come nel caso di Angelo Errigo o del sempreverde commercialista Roberto Albanese, anch’egli presente alla Maratona di Roma nella veste di fitwalker.