MAPPATURA RISCHIO GENERICO TUMORI A MAMMELLA E OVAIE Sabato mattina a Marina di Gioiosa si presenta il progetto dell’associazione “Angela Serra”

R. & P.

Marina di Gioiosa Ionica ospiterà sabato 4 luglio alle 10:30, nella sala del consiglio comunale “LA COSTITUZIONE” la presentazione del Progetto sulla “Mappatura Rischio Genetico per i Tumori della Mammella e dell’Ovaio nel territorio della Locride” realizzato dall’Associazione Angela Serra.

Il progetto di ampio respiro, verrà avviato in forma di programma ‘pilota’ nei comuni di Marina di Gioiosa Ionica e di Gioiosa Jonica con la finalità di estendersi, in una seconda fase, all’intera sezione territoriale della Locride, campo di azione delle attività di interesse dell’associazione.

L’iniziativa è stata ben accolta dall’amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica che ha concesso i locali per lo svolgimento dell’incontro .

“Sono onorato che da Marina di Gioiosa Ionica parta questa importante iniziativa nel campo della prevenzione – dichiara il Presidente del Consiglio, Daniele Albanese – solo attraverso la sensibilizzazione e conoscenza si può prevenire questo tipo di neoplasie alla mammella “

Il responsabile dell’associazione per la Regione Calabria e autore del progetto, il dott. Attilio Gennaro sottolinea l’importanza della possibilità di individuare la popolazione femminile ‘a rischio ’ sul territorio, che darebbe così la possibilità di intervenire con maggiore efficacia in termini di prevenzione e con interventi che vanno dall’intensificazione dei controlli a trattamenti farmacologici o chirurgici per le donne con BRCA mutato.

Vista l’emergenza Covid l’incontro potrà ospitare un numero limitato di persone nel rispetto della normativa vigente, con priorità riservata ai Medici di Medicina Genera-le e a tutti professionisti sanitari che operano nell’ambito dei tumori femminili della mammella e dell’ovaio.