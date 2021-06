MANUELA CRICELLI Cavaliere della Repubblica per meriti artistici

R. & P.

«L’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana mi ha commosso. Ho sperimentato una grande gioia. Questo riconoscimento mi fa capire che la strada sulla quale ho scelto di camminare, quella dell’arte, del canto, seppur tortuosa, è quella giusta per la mia vita. È mio dovere ringraziare il nostro Presidente della Repubblica. E vorrei estendere il mio ringraziamento a tutti coloro che mi hanno manifestato affetto e stima in questi giorni. Moltissime le telefonate, i messaggi ricevuti sui social network e privatamente». Così Manuela Cricelli, artista raffinata e versatile, commenta felice ed emozionata questo importante riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, istituito nel 1951 quale riconoscimento ai meriti acquisiti verso la nazione nel campo delle arti, delle lettere, dell’economia e del sociale.

Manuela Cricelli, si è esibita al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, nei mesi scorsi, per la Giornata internazionale della donna, con diretta su Rai Uno, e nel 2016 per I Concerti del Quirinale, rassegna storica di Radio RaiTre, sempre accompagnata dal Maestro Peppe Platani. Eventi in cui l’artista calabrese è stata applaudita e apprezzata.

L’estate 2021 la vede ancora protagonista con un brano denso di ritmo e poesia, “La Controra”, scritto e prodotto da Fabio Macagnino, con Francesco Loccisano alle chitarre, Totò Petitto al contrabbasso, voce Mico Corapi. Video Clip: Aldo Albanese.

Qui il link al video https://www.youtube.com/watch?v=YRyWT3ylpZI

Manuela Cricelli, calabrese di Roccella Jonica, ha partecipato a numerose edizioni del Kaulonia Tarantella Festival e Roccella Jazz – Rumori Mediterranei (Premio Sergio Pinchera) e ad altri importanti festival musicali internazionali. Protagonista di film e spettacoli teatrali, porta in scena con grande successo la storia musicale di Rosa Balistreri e Rino Gaetano, vanta una vasta produzione discografica, di cui citiamo i successi più recenti: “Suli d’Agustu”, “Cos’altro” e “Icaro”.