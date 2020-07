MANDAMENTO IONICO Al via il processo di Appello per chi scelse l’abbreviato in primo grado

di Redazione

REGGIO CALABRIA – Ha preso il via nell’aula bunker di Reggio Calabria, il processo di Appello che prende le mosse dall’operazione della Dda di Reggio Calabria contro le cosche di ‘ndrangheta della Locride denominata “Mandamento Jonico”.

Questo processo di secondo grado riguarda gli imputati giudicati e condannati in primo grado che hanno scelto il rito abbreviato. La Corte, presidente Olga Tarzia, è composta dalla dottoressa Cinzia Barilla, giudice relatore, e dalla dottoressa Di Landro, ha accolto la richiesta fatta dal procuratore generale, dottore Tedesco, già pubblico ministero in primo grado, di congelare i termini per la eventuale scadenza per gli imputati detenuti ed ha rinviato al prossimo 28 ottobre.

Tra gli imputati, anche l’avvocato locrese Pino Mammoliti, condannato in primo grado a tre anni di reclusione per favoreggiamento ex articolo 378 c.p.. I suoi difensori Rosario Scarfò e Domenico Piccolo hanno avanzato la richiesta affinché il loro assistito venga ascoltato dalla Corte alla prossima udienza.