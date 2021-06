MANCATA ASSEGNAZIONE BUONI SPESA Il sollecito di “Siderno nel cuore”

R. & P.

La coalizione di Centro Destra, con candidato a Sindaco il Prof. Domenico Barranca, esprime rammarico e amarezza per la perdurante mancata assegnazione dei buoni spesa alle famiglie meno abbienti.

Ciò in considerazione del fatto che il termine della presentazione delle domande è già scaduto il 9 aprile u. s. e non è tollerabile un periodo così lungo per l’istruttoria delle domande medesime, se teniamo presente che in un momento come quello che stiamo vivendo di grave crisi economica, sono proprio i soggetti più bisognosi ad aver necessità dei sostegni economici previsti a livello nazionale.

È chiaro che il necessario espletamento dell’istruttoria e il controllo della documentazione allegata alle domande non può e non deve pregiudicare il legittimo diritto di quei cittadini in possesso di tutti i requisiti per avere i buoni spesa.

La coalizione auspica una pronta e sollecita risoluzione della questione affinché si provveda nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle finalità dell’avviso pubblicato all’albo pretorio, che all’articolo 1 recita testualmente “l’urgenza di provvedere ad un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, comporta un necessario snellimento delle procedure burocratiche”.

Non comprendiamo quindi, quali possano essere le difficoltà di tali adempimenti e soprattutto che ciò si possa svolgere nel disinteresse generale. Un altro primato viene così raggiunto, visto che ormai l’unico Comune a non aver assegnato i buoni spesa rimarrà quello di Siderno.