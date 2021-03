MANCATA ADOZIONE PIANO PEBBA Adda: “I Comuni reggini rischiano di perdere oltre 2 milioni di euro”

R. & P.

Abbiamo estrapolato dall’allegato 3 al Decreto 23 febbraio 2021 “Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021” i dati relativi ai finanziamenti ottenuti dai Comuni della Provincia di Reggio Calabria – per un totale di euro 56.743.338,68 – e abbiamo calcolato la prevista decurtazione del 5% nell’ipotesi che nessuno di essi abbia adottato il previsto piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Il risultato è devastante: andrebbero persi 2.837.166,93 euro!



Un intollerabile comportamento discriminatorio nei confronti delle persone con disabilità, censurabile anche giurisdizionalmente, determina ora anche una pesante conseguenza economica, a causa della decurtazione di importanti finanziamenti, che si ripercuote inevitabilmente su tutti i cittadini.

Nei Comuni che abbiamo inutilmente sollecitato in questi anni per ottenere il riconoscimento del primario diritto soggettivo alla mobilità delle persone con disabilità, al danno si aggiunge anche la beffa, che scaturisce da una incomprensibile e dannosa negligenza.

Vito Crea

Presidente ADDA