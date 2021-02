Mammola, tragico incidente allo svincolo. Muore motociclista 45enne

Di Antonella Scabellone

MAMMOLA- Tragedia della strada poche ore fa a Mammola. Un uomo di 45 anni, originario del luogo, Domenico Manno, ha perso la vita mentre, a bordo di una moto, transitava in prossimità dello svincolo per la Super Strada Jonio- Tirreno. Lo scontro con una automobile, sulla quale viaggiavano due persone rimaste ferite, è stato fatale per il giovane che è morto sul colpo.

Inutili i soccorsi del personale del 118, intervenuto sul luogo insieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Grande lo sconcerto della comunità mammolese, espresso dal sindaco Stefano Raschellà che, sulla sua pagina face book scrive: “l’ Amministrazione comunale tutta, sconvolta per la tragica e immatura scomparsa del caro dipendente Domenico Manno, si stringe con grande affetto attorno alla famiglia Manno-Moro. Domani verranno esposte le bandiere a mezz’asta, un piccolo gesto finalizzato a far sentite la vicinanza della nostra comunita’ intera. L’ Amministrazione e i dipendenti comunali tutti osserveranno un momento di silenzio nel rispetto e nel ricordo di Domenico”.

Domenico Manno era sposato, lascia la moglie e 5 figli.