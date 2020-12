MAMMOLA Il Comune diventa “Covid-free”

di Redazione

MAMMOLA – Mammola diventa “Covid free”.

E’ quanto ha comunicato il sindaco Stefano Raschellà, dopo l’aggionamento pervenuto nella giornata di oggi, dall’Unità di crisi della Prefettura, che ha confermato l’azzeramento dei contagi sul territorio comunale.

“I tamponi effettuati dall’USCA nel pomeriggio di domenica – ha informato il primo cittadino – infatti, hanno riportato esito negativo. È una notizia che a lungo abbiamo sperato di dare, in queste lunghe settimane, soprattutto quando la situazione sembrava infittirsi sempre di più. Sarebbe un torto se non dedicassimo questo traguardo a quanti hanno sperimentato e vissuto sulla propria pelle la forza del virus, alle loro famiglie e alla comunità tutta che in questo mese, ha dato prova di una grande maturità. Ci sembrerebbe – ha aggiunto Raschellà – però di fare un torto ancora più grande se non dedicassimo il raggiungimento di questo traguardo anche alla memoria della nostra concittadina Maria, scomparsa un mese fa: la sua forza, la sua sapienza e la sua straordinaria testimonianza di vita hanno tanto da insegnare a tutti noi. Siamo rimasti attoniti alla notizia della sua scomparsa che, se possibile, pesa ancora di più in una realtà come la nostra. Un ringraziamento va a quanti, a vario titolo, hanno speso le loro forze in queste settimane. Un grazie sentito alla Stazione dei Carabinieri di Mammola per la competenza e l’abnegazione dimostrata, ai componenti del Centro Operativo Comunale con il Comando di Polizia municipale per la loro estrema disponibilità, all’Unità di crisi della Prefettura, al Dipartimento Sanitario di prevenzione, alla dottoressa Patrizia Scarfò, al dottor Giuseppe Sandro Ieraci, alla dottoressa Franca De Leo, al dottor Giuseppe Agostino e a Margherita Pisano, studentessa di infermieristica, per la loro competenza e per aver sinergicamente posto in essere un valido ed efficace tracciamento dei contagi”.

“Dopo settimane in cui anche la vita della nostra comunità ha subito le necessarie limitazioni – ha proseguito il sindaco – da domani si tornerà alla normalità. Infatti, nelle prossime ore, riprenderanno le attività didattiche in presenza: alla dirigenza, agli operatori scolastici presenti sul territorio, al personale impiegato e alla popolazione studentesca, auguriamo un sereno rientro all’interno delle aule, in sicurezza e con risultati proficui, ringraziando tutti per aver compreso la serietà della situazione e aver condiviso con noi le scelte effettuate. Sempre a partire da domani inoltre, riprenderà il mercato settimanale con la presenza di tutti i settori di commercio e vendita. Ricominciamo – ha concluso il primo cittadino – – con la consapevolezza che la tutela della collettività dipende da tutti noi, mantenendo alta l’attenzione per evitare di ritornare in una fase critica e chiedendo scusa se in qualche cosa siamo stati manchevoli. Allora, buona ripartenza a tutti! Grazie della vostra attenzione e della vostra collaborazione”.