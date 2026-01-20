di Simona Ansani

AFRICO – Un automobilista mentre si trovava a bordo del proprio mezzo percorrendo la strada statale 106 fra Africo e Bianco è stato travolto da un grosso masso precipitato dal costone e finito proprio sul tetto della propria autovettura.

Tragedia sfiorata dunque, ma per fortuna il povero automobilista sta bene, qualche contusione e lesione, ma tantissimo spavento e paura. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e gli uomini dei Vigili del Fuoco per gli interventi tecnici procedurali.