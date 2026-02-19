R. & P.



<<Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri rafforza in modo significativo il sostegno alle comunità colpite dal ciclone Harry, assicurando un quadro di risorse adeguato ad accompagnare cittadini e imprese nella fase della ripresa>>. Lo dichiara il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra.



<<Dopo il primo stanziamento immediato da 100 milioni di euro – afferma Sbarra – disposto nelle fasi iniziali dell’emergenza, il Governo dà seguito agli impegni presi con le comunità locali, portando l’ammontare complessivo degli interventi a oltre un miliardo di euro per Calabria, Sicilia e Sardegna. Il Governo continua a lavorare in stretta collaborazione con le Regioni per garantire tempi rapidi e pieno supporto ai territori del Sud interessati dagli eventi calamitosi che si sono susseguiti nelle ultime settimane>>.