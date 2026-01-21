R. & P.

SIDERNO – Oggi, nel momento della conta dei danni e della vicinanza a tutti i comuni flagellati dal ciclone Harry che si è violentemente abbattuto sulle nostre coste, i gruppi consiliari “Siderno 2030” e “La Nostra Missione” hanno presentato una formale richiesta di inserimento all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale di Siderno per discutere una mozione dedicata all’emergenza erosione costiera nell’Alto Ionio Reggino.

La mozione prende atto del carattere sempre più grave e strutturale del fenomeno erosivo che interessa da anni il litorale ionico reggino, con arretramenti significativi della linea di costa, perdita di spiagge, danni alle infrastrutture pubbliche e private, con ripercussioni dirette su sicurezza, ambiente ed economia locale.

Secondo i consiglieri firmatari, il combinarsi dei cambiamenti climatici, della maggiore frequenza di eventi meteomarini estremi e della riduzione dell’apporto solido dei corsi d’acqua ha aggravato una situazione già critica.

A fronte di ciò, l’azione dell’Amministrazione comunale è apparsa finora tardiva, discontinua e priva di una reale capacità di incidere sui livelli istituzionali competenti nè è riuscita a portare l’argomento di assoluta valenza comprensoriale sul tavolo dell’Assemblea dei Sindaci della Locride, organo anch’esso caratterizzato dalla più totale inerzia verso questo tema, mentre i pochi interventi realizzati fino ad oggi risultano frammentari e privi di una strategia organica di lungo periodo.

Viene inoltre evidenziato come l’assenza di una pressione politica costante e di una chiara iniziativa istituzionale abbia contribuito a relegare il tema dell’erosione costiera ai margini dell’agenda amministrativa, nonostante l’evidente impatto sul territorio e sulla sicurezza dei cittadini.Per tali ragioni, la mozione impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a: rappresentare alla Regione Calabria l’urgenza del problema; richiedere interventi immediati di messa in sicurezza dei tratti più esposti; sollecitare la predisposizione e l’attuazione di un piano strutturale di difesa della costa; chiedere lo stanziamento di risorse adeguate attraverso fondi regionali, nazionali ed europei; promuovere un tavolo tecnico-istituzionale permanente con i Comuni dell’Alto Ionio Reggino; trasmettere il documento a Regione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri competenti ed enti preposti.

La mozione prevede inoltre l’impegno del Consiglio Comunale a mantenere alta l’attenzione sul tema, monitorare l’evoluzione del fenomeno e sostenere ogni iniziativa istituzionale a tutela del territorio.

La presentazione del documento intende sollecitare una chiara assunzione di responsabilità politica, affinché la Regione Calabria eserciti pienamente le proprie competenze in materia di pianificazione e difesa del suolo. Allo stesso tempo, la mozione rappresenta una presa di posizione netta nei confronti dell’Amministrazione comunale, chiamata a uscire da una gestione passiva dell’emergenza e a farsi promotrice di una visione unitaria, strutturale e non più emergenziale.