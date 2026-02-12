R. & P.

SIDERNO – A seguito della ricezione del Messaggio di Allertamento Unificato n° 59 diffuso alle ore 12 di oggi da Regione Calabria, Arpacal e Protezione Civile Regionale, che indica l’allerta meteo di tipo “GIALLA”, dei venti impetuosi soffiati la scorsa notte a più di 100 Kmh e previsione di venti ancora più forti a regime di BURRASCA FORTE per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio 2026, è stata disposta con ordinanza sindacale n° 11 la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio cittadino.

Si invitano i cittadini alla massima prudenza e a osservare queste fondamentali regole di condotta: – Evitare spostamenti: Non uscire se non strettamente necessario. Il rischio di caduta alberi, tetti e pali della luce è elevato.

– Sicurezza in casa: Chiudere bene finestre e tapparelle. Evitare di sostare vicino a finestre e porte vetrate.

– Oggetti all’aperto: Mettere al riparo o fissare oggetti che potrebbero essere trasportati dal vento, come vasi, sedie da giardino, o tendoni.

– Zone a rischio mareggiate: Tenersi lontani dalla costa, dai moli e dai pontili. Non parcheggiare le auto vicino al mare o in zone basse soggette a inondazioni.

– Sottopassi e aree interne: Fare attenzione alle zone soggette ad allagamenti e agli smottamenti, specialmente nelle aree interne già sature di pioggia.

– Interruzioni di corrente: Prepararsi a possibili interruzioni di energia elettrica, tenendo carichi i dispositivi mobili e a portata di mano torce.