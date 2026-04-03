R. & P.

Catanzaro – Una violenta ondata di maltempo ha interessato nelle ultime ore la Calabria, con effetti particolarmente gravi nell’area dell’Alto Jonio Cosentino. Tra i territori più colpiti c’è Rocca Imperiale, dove una grandinata intensa ha investito i pregiati limoneti IGP, impianti di albicocco e altre colture frutticole, imbiancando campagne e strade rurali e causando disagi anche alla circolazione.

Le prime verifiche sul campo evidenziano danni rilevanti alle piante, con effetti particolarmente gravi sulla nuova fioritura dei limoni, compromessa in modo diffuso. Si registrano inoltre danni alle strutture di protezione, tra cui impianti di ombreggiamento e reti antigrandine, oltre a cascola dei frutti e lesioni alla vegetazione, con ripercussioni dirette sulla capacità produttiva delle aziende.

Le fiumare risultano a pieno regime lungo il versante che dal Pollino scende verso la fascia jonica, con un quadro complessivo di forte criticità idrogeologica per le aree interne e la viabilità rurale.

Situazione critica anche nel Crotonese, dove si segnalano campi e colture completamente allagati, in particolare angurie, finocchi, fagioli e altri ortaggi.

“Ci troviamo di fronte all’ennesimo evento climatico estremo che mette in difficoltà gli agricoltori – dichiara il Direttore di Coldiretti Calabria, Francesco Cosentini –. Nei limoneti dell’Alto Jonio i danni sono molto pesanti: la grandine ha colpito la fioritura, compromettendo già oggi il raccolto futuro. A questo si aggiungono danni strutturali agli impianti di protezione, la cascola dei frutti e i danni alla vegetazione che indeboliscono ulteriormente le piante. È un colpo durissimo per un comparto strategico del territorio.”

“Serve una risposta immediata e concreta – afferma il Presidente regionale Franco Aceto –. È necessario attivare rapidamente tutti gli strumenti utili per sostenere le aziende colpite e rafforzare gli interventi di prevenzione e gestione del territorio, perché questi eventi non sono più straordinari ma sempre più frequenti”.

Coldiretti Calabria continua ­­a monitorare l’evolversi della situazione, mantenendo un costante raccordo con le istituzioni regionali e nazionali per garantire interventi tempestivi a tutela delle imprese agricole.