di Redazione

REGGIO CALABRIA – Il maltempo in queste ore, si è abbattuto anche sulla Calabria.

In diversi centri, molti sindaci hanno disposto per questa giornata, la chiusura delle scuole, dopo l’allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile.

A causa del forte vento, a Reggio Calabria, un uomo mentre stava passeggiando con il proprio cane, ha perso la vita, dopo esser stato travolto da un albero crollato.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata, in via San Giuseppe, nel quartiere Gebbione, a sud della città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia e operatori sanitari del 118.

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha espresso sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa del cittadino reggino e invita la cittadinanza “a non uscire di casa e a limitare al massimo gli spostamenti, se non per impellenti esigenze, facendo massima attenzione ed attenendosi in maniera scrupolosa, anche oltre le indicazioni riferite al messaggio di allertamento di livello arancione, alle norme di massima cautela diffuse dalla Protezione Civile”.