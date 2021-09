MALATTIE MITOCONDRIALI Palazzo Nieddu s’illumina di verde

R. & P.

In occasione della Settimana mondiale di sensibilizzazione sulle malattie mitocondriali anche il Comune di Locri con l’assessorato alle politiche sociali e pari opportunità ha aderito alla giornata “Light Up For Mito” accettando l’invito di Marco Marmotta presidente dell’organizzazione Mitocon – Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali Odv.In questa circostanza, la sera di sabato 25 settembre, in diverse località nel mondo, monumenti e luoghi di interesse si sono illuminati di verde, colore simbolo delle patologie mitocondriali, per mantenere alta l’attenzione su queste malattie.

Il Comune di Locri ha illuminato di verde palazzo Nieddu del Rio, il 25 settembre, e nello stesso giorno c’è stata l’apertura straordinaria del Museo cittadino per le giornate europee del patrimonio “Patrimonio culturale: tutti inclusi”.

L’illuminazione del palazzo è un gesto simbolico – afferma l’assessore Domenica Bumbaca- per aumentare la sensibilità sul tema e ringrazio Rosalba Tolone, una mamma di Locri, sensibile alla problematica, per avermi fatto conoscere questa realtà.Le patologie mitocondriali, nel loro insieme, sono tra le patologie genetiche rare quelle più diffuse nell’uomo. Si stima che ne sia colpita 1 persona su 5000, molti dei quali bambini nei primi anni di vita, ma i sintomi possono insorgere nell’adolescenza e nell’età adulta, con esito anche infausto.

Oggi, solo la metà dei pazienti ha una diagnosi genetica e non esiste ancora una cura risolutiva per la gran parte di queste patologie.Ringraziamo l’organizzazione Mitocon (www.mitocon.it), gruppo di genitori di bambini affetti da malattie mitocondriali, per il loro lavoro e le attività messe in atto con l’obiettivo di fornire supporto ai pazienti e alle famiglie condividendo conoscenze ed informazioni su queste gravi patologie genetiche.