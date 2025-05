IL CORSECOM SI MOBILITA PER UNA VIGILANZA CONTINUA

R. & P.

Il CORSECOM ha completato l’attività di monitoraggio delle 10 schede relative ad opere, servizi e progetti attualmente in fase di realizzazione nella Locride, nei settori strategici di Turismo, Ambiente, Sanità e Viabilità.

A seguito di questo intenso lavoro di controllo e valutazione, i Volontari Tecnici ed Esperti del CORSECOM hanno presentato i risultati durante una riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi presso una struttura alberghiera della Riviera. All’incontro hanno preso parte anche i Presidenti di Jonica Holidays, dell’Associazione LocRinasce, e rappresentanti di alcuni Club Service attivi nel territorio.

Dalle relazioni tecniche sono emersi dati significativi: se da un lato si registrano passi avanti in alcuni ambiti, dall’altro risultano ritardi gravi e sprechi inaccettabili, soprattutto nei settori Sanitario e Ambientale. Milioni di euro sono stati spesi per opere mai completate, o riprese dopo anni con costi ulteriormente lievitati.

Emblematico è il caso del tratto SS 106 Locri–Ardore, per il quale sono stati liquidati oltre 3 milioni di euro in espropri, senza che i lavori siano mai iniziati. Su questo tema, l’Associazione LocRinasce ha recentemente organizzato un convegno partecipato per fare chiarezza sulle cause di questo stallo.

Come già dimostrato in altre occasioni, il CORSECOM non punta il dito, ma preferisce analizzare, proporre, agire. Dai dati raccolti emerge una verità scomoda: i ritardi e gli sprechi non dipendono solo dalla cattiva gestione dei progetti, ma anche da una diffusa indifferenza da parte di cittadini, associazioni e operatori economici locali, che non hanno saputo o voluto intervenire per tempo.

Per questo motivo, dopo aver affidato a ciascun componente del Direttivo una scheda dettagliata su uno dei 10 progetti monitorati, il CORSECOM ha deciso di seguire da vicino l’evoluzione di ogni intervento, intervenendo prontamente in caso di criticità.

Ogni mese sarà effettuato un aggiornamento puntuale su ogni progetto. Se emergeranno problemi, il CORSECOM contatterà immediatamente le autorità e gli enti competenti per evitare sprechi di denaro pubblico e tempi di attesa ingiustificati, come troppo spesso accaduto in passato.

La Locride ha bisogno di concretezza, responsabilità e partecipazione attiva. Il CORSECOM c’è, vigila, e agirà con determinazione.