MAGNA LOCRIDE Il 30 e il 31 ottobre la 3° edizione dell’evento per promuovere le produzioni tipiche locali

di Francesca Cusumano

LOCRI – E’ stata presentata questa mattina in conferenza stampa, nella sala consiliare di Palazzo di Città, la terza edizione di “Magna Locride – Assicurati i prodotti migliori”, organizzata anche per questo nuovo anno, dal Gal Terre Locridee, in collaborazione con UnipolSai Assicurazioni.

Un evento che anche per l’edizione targata 2021, si propone come “un viaggio alla riscoperta della nostra identità culturale, delle eccellenze tipiche locali e delle aziende che operano per assicurare i prodotti migliori con operosità ed orgoglio calabrese”.

Alla conferenza hanno partecipato il presidente del Gal, Francesco Macrì, che ha illustrato i dettagli della manifestazione, Riccardo Angelini, agente generale UnipolSai e l’assessore nonché consigliere del Gal, Domenica Bumbaca.

Come premesso in apertura dal presidente del Gal Francesco Macrì, l’evento inizialmente in programma il 9 e 10 ottobre, in Piazza dei Martiri dalle ore 16,30 alle ore 24, è stato rinviato al weekend del 30 e 31 ottobre (con possibilità di essere prolungato al 1° novembre, qualora ci fossero le condizioni), a causa delle avverse condizioni metereologiche che si prospettano nei prossimi giorni «Quest’anno – ha detto Macrì – il mercato agroalimentare sarà ancora più interessante, un’iniziativa che sta assumendo un certo spessore e alla quale conta l’adesione di diverse aziende».

«Siamo qui – ha poi proseguito Riccardo Angelini, in rappresentanza della UnipolSai, sponsor di Magna Locride – per confermare il nostro impegno, investendo sul territorio e supportando le aziende del settore. Per questa nuova edizione, abbiamo deciso di ampliare l’offerta degli eventi nella due giorni, con un allestimento scenico il cui intento sarà quello di ricostruire proprio l’immagine del mercato greco. Per tutte queste novità, ci auguriamo che la gente della Locride ne prenda parte numerosa».

«Sono certa – ha aggiunto l’assessore Domenica Bumbaca – che anche quest’anno, la manifestazione riserverà un altro successo. Questo a ragione del fatto, che negli anni precedenti, è stato dato lustro a quello che è l’obiettivo, ovvero unire non solo l’aspetto gastronomico ma anche quello culturale e storico. La novità di quest’anno – ha concluso – e che mi sta molto a cuore, è l’area “Kids”, con annessa anche quella riservata al Teatro dei Burattini».

L’accesso in Piazza, in base alle normative Covid, sarà concesso solo con Green Pass digitale o cartaceo, non richiesto fino a 12 anni oppure se esenti, sulla base di motivazioni mediche certificate.